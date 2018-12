Nederlander in Zuid-Afrika in zee verdronken

In Zuid-Afrika is een Nederlandse man verdronken tijdens het zwemmen in de Atlantische Oceaan. De man was met zijn gezin in Wilderness, ten oosten van de Zuid-Afrikaanse stad George.

Hij was met twee gezinsleden aan het zwemmen toen ze door een sterke zeewaartse stroming in de problemen kwamen. De twee anderen konden worden gered, naar de man werd een zoektocht gestart.

Uiteindelijk haalde een reddingszwemmer de Nederlander bewusteloos uit het water, meldt de Zuid-Afrikaanse kustwacht. Reanimatie mocht niet baten.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Toerisme staat zijn vrouw en twee dochters bij.