De politie heeft in Rotterdam drie mannen aangehouden na een schietpartij in de omgeving van het Adrianaplein, in het Oude Westen.

De aanleiding was vermoedelijk een ruzie. Een van de verdachten is zwaargewond afgevoerd naar een ziekenhuis.

Agenten hebben hun vuurwapen moeten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen, zegt de politie. Het is niet bekend of de gewonde is geraakt door een politiekogel of is neergeschoten door een van de verdachten.