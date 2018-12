In Siberië is het -32, maar 'hoe kouder, hoe beter ons humeur'

"Hoe heviger de vrieskou, hoe beter ons humeur wordt", zegt Pavel Moeroegov tegen persbureau Reuters. Hij woont in de Russische stad Irkoetsk, dicht bij de grens met Mongolië. De stad wordt geteisterd door ijzige temperaturen: het kwik is er inmiddels gedaald tot -32 graden Celsius. De winters in Irkoetsk zijn altijd al streng en nu is het nog ruim tien graden kouder dan gemiddeld.

Toch weerhoudt dat de inwoners er niet van om naar buiten te gaan. En ze houden de moed erin;