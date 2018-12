Lawines in Oostenrijk, Nederlander komt levend onder de sneeuw vandaan

In verschillende skigebieden in Oostenrijk wordt gewaarschuwd voor lawinegevaar. De afgelopen dagen kwamen vier wintersporters onder de sneeuw terecht, onder wie een 48-jarige Nederlander. In Tirol viel de afgelopen dagen veel regen en er waaide een harde wind, waardoor het op sommige plekken erg gevaarlijk is, meldt de Tiroler Tageszeitung.

De in Tirol wonende Nederlander was in het skigebied Axamer Lizum off-piste gegaan. Zijn zoon, met wie hij op pad was, had de helling al snel onder knie en kwam veilig beneden. Maar toen de man hem volgde, werd hij meegesleurd door een lawine. De man kwam 100 meter lager onder een berg sneeuw terecht.

Twee toerskiërs zagen het ongeluk gebeuren en begonnen direct met het uitgraven van de man. Binnen twee minuten werd hij zonder ernstige verwondingen bevrijd uit de sneeuw.

En 32-jarige Oostenrijker en een 36-jarige Tsjech kwamen in de gemeente Kals am Grossglockner in een lawine terecht, maar waren in staat zichzelf te bevrijden.

Een 33-jarige Duitse vrouw overleefde het niet. Ze kwam gisteren tijdens het skiën in Obergurgl met haar broers in een 500 meter lange lawine terecht. Ze werd bedolven onder een halve meter sneeuw. De broers waarschuwden de hulpdiensten, maar de vrouw kon pas na 35 minuten bevrijd worden.