Noord/Zuidlijn groot deel van de dag plat door technische storing

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam ligt voor de tweede keer vandaag stil. Volgens een woordvoerder van het GVB kampt de metrolijn met een technische storing.

Het begon rond 08.00 uur vanochtend. "Om 10.00 uur zijn de metro's weer gaan rijden, maar na een half uur bleek dat er toch weer sprake is van een storing", zegt een woordvoerder.

Het is niet precies duidelijk wat de oorzaak is. Het GVB wil alleen zeggen dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Volgens de lokale zender AT5 zit de storing in het systeem dat de metro's op afstand van elkaar houdt.

Pendelbussen

Er worden voorlopig pendelbussen ingezet om de reizigers te vervoeren. Volgens de woordvoerder van het GVB valt nog niet te zeggen hoe lang de storing gaat duren. Het GVB houdt er rekening mee dat de metro pas om 17.00 uur weer gaan rijden, maar hoopt dat het probleem eerder voorbij is. Reizigers wordt aangeraden om de website van het GVB in de gaten te houden.

De Noord/Zuidlijn werd in juli feestelijk geopend. Er is in de afgelopen maanden vaker een technische storing geweest, maar het is nog niet eerder gebeurd dat de metrolijn zo lang stillag.