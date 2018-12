Noord/Zuidlijn bijna hele ochtend plat door storingen

De storing waardoor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam een groot deel van de ochtend niet kon rijden, is verholpen. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging, meldt het GVB.

De metrolijn werd vanochtend tot twee keer toe stilgelegd. De problemen begonnen rond 08.00 uur. Na twee uur ging de metro weer rijden, maar een half uur later was er opnieuw sprake van een storing. Rond 12.30 uur is de metro weer gaan rijden.

Het is nog niet precies duidelijk wat de oorzaak was. Volgens de lokale zender AT5 zat de storing onder meer in het systeem dat de metro's op afstand van elkaar houdt.

Pendelbussen

Tijdens de storing werden er pendelbussen ingezet. Omdat het Tweede Kerstdag is, viel de drukte mee en was er voldoende capaciteit.

De Noord/Zuidlijn werd in juli feestelijk geopend. Er is in de afgelopen maanden vaker een technische storing geweest, maar nooit eerder lag de metrolijn zo lang stil.