Aziatische beurzen wachten af na koersdreun

De beurzen in Azië zijn nog niet bijgekomen van de grote koersdalingen van maandag. Gisteren ging de Nikkei in Japan onderuit na de slechte avond ervoor op Wall Street. Vandaag krabbelde die aan het slot iets op. Nadat de beurs in Tokio bijna de hele dag in de min had gestaan, sloot de Nikkei-index 0,9 procent hoger op 19.327,06 punten.

De beurs in Shanghai eindigde wel 0,3 procent in de min. De beurshandelaren in Azië kregen de afgelopen dag geen richting mee van Wall Street. De beurs in New York was op Eerste Kerstdag dicht, nadat die op kerstavond zo'n 5 procent lager was gesloten.

Vandaag wordt er ook in New York weer gehandeld. De futures, die een indicatie geven voor de komende handelsdag, staan lager.

Shutdown en grensmuur

Ook de politieke onrust in de VS, die eerder tot de dalende beurskoersen leidde, is nog niet voorbij. Volgens de Amerikaanse president Trump is er geen nieuws te melden over de pogingen om de shutdown te beëindigen. De Amerikaanse overheid ligt deels plat doordat er in het Congres geen overeenstemming is bereikt over de begroting.

Trump eist vijf miljard dollar voor de muur die hij langs de grens met Mexico wil laten bouwen. De Democraten in de Senaat vinden dat bedrag veel te hoog en weigeren er mee in te stemmen. "Niet vandaag, niet volgende week, niet volgend jaar", zei Democraat Schumer eerder.

Fed

Ook de kritiek van Trump op de leiding van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, veroorzaakte onrust. Volgens Trump hebben de Fed-bestuurders geen gevoel voor de markt en geen verstand van handelsoorlogen en sterke dollars. Er gaan nog altijd geruchten dat Trump de voorzitter van de Federal Reserve wil ontslaan.