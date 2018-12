Stemmen drie Congolese steden tellen niet mee bij presidentsverkiezingen

Bij de Congolese presidentsverkiezingen van komende zondag tellen de stemmen van drie steden niet mee. De verkiezingen in Beni, Butembo en Yumbi zijn uitgesteld tot maart, maar de president wordt half januari al gewoon beëdigd. Dat heeft de Congolese kiescommissie laten weten.

Redenen voor het uitstel zijn problemen met ebola in de oostelijke steden Beni en Butembo en etnisch geweld met meer dan honderd doden in het westelijke Yumbi.

De verkiezingen waren al een week uitgesteld. Eigenlijk hadden ze afgelopen zondag moeten plaatsvinden, maar door een brand in een loods in hoofdstad Kinshasa met duizenden stemcomputers, zijn de verkiezingen een week verschoven.

Na de brand zei de kiescommissie nog dat ze "geen verkiezingen kunnen organiseren waar de inwoners van Kinshasa niet aan meedoen. Zij maken 10 procent uit van het totaal aantal kiesgerechtigden". Waarom er niet gewacht kan worden op stemmen uit de drie andere steden, is niet gezegd.

Kabila

Bij de verkiezingen wordt een opvolger van president Kabila gekozen. Hij is sinds 2001 aan de macht en had in 2016 al moeten aftreden, omdat zijn tweede en grondwettelijk laatste termijn erop zat. Hij schortte de verkiezingen voortdurend op.

Het uitstel leidde meerdere keren tot protesten in het land waarbij doden vielen. Ook de afgelopen weken zijn er doden gevallen bij spanningen op verkiezingsbijeenkomsten.