Nissan verbiedt werknemers elk contact met ex-topman Ghosn

Autofabrikant Nissan heeft zijn werknemers elk contact verboden met de voormalige topman Carlos Ghosn, die is ontslagen wegens fraude. Hij zou grote bedragen aan inkomsten hebben verzwegen. Ook met de assistent van Ghosn, die eveneens de laan uit is gestuurd, en met de advocaten van het tweetal, mogen medewerkers van Nissan geen enkel contact hebben.

Nissan is bang dat Ghosn en Kelly zullen proberen om via medewerkers bewijsmateriaal te vernietigen. "Belangrijke mededeling voor alle werknemers", is de aanhef van een e-mail die maandag bedrijfsbreed is verstuurd.

In de e-mail krijgen de Nissan-medewerkers instructies over hoe ze moeten handelen als Ghosn, Kelly of hun advocaten contact zoeken. Ze mogen geen telefoontjes beantwoorden en niet reageren op e-mails of brieven. Verder moeten leidinggevenden pogingen tot contact van de gevallen topmannen melden bij de afdeling juridische zaken.

Wegschrijven

Ghosn en Kelly werden in november opgepakt na beschuldigingen dat ze jarenlang hebben gelogen over de betalingen van Ghosn. Kelly is gisteren op borgtocht vrijgelaten, maar Ghosn zit in elk geval nog tot 1 januari vast.

Hij werd vrijdag opnieuw aangehouden, dit keer omdat hij ervan wordt verdacht dat hij Nissan heeft laten opdraaien voor persoonlijke verliezen. Ghosn zou zo'n 14,5 miljoen euro hebben laten wegschrijven in de boekhouding van de autobouwer.