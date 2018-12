Ontvoerde vrouw na ruim 30 jaar bevrijd in Bolivia

Een Argentijnse vrouw die als tiener werd ontvoerd, is na ruim dertig jaar bevrijd. Ze werd in de jaren tachtig door mensenhandelaars ontvoerd en deze maand met haar familie herenigd.

De nu 45-jarige vrouw was al die jaren spoorloos. Dit jaar kreeg de politie de tip dat ze in de plaats Bermejo in het uiterste zuiden van Bolivia was. Dat ligt vlak bij de grens met Argentiniƫ.

Zoontje

De Argentijnse en Boliviaanse politie hebben in een gezamenlijke actie de vrouw bevrijd uit het huis waar ze verbleef. Ze bleek inmiddels een zoon van 9 te hebben.

In een verklaring schrijft de politie dat de vrouw weer bij haar familie is in het Argentijnse kustplaatsje Mar del Plata. De politie meldt in die verklaring niets over de ontvoerders, behalve dat het mensensmokkelaars zijn. Of er iemand is opgepakt, is niet duidelijk.