Vlaanderen kijkt naar kilometerheffing voor alle wegen

Als er in Vlaanderen een kilometerheffing voor personenauto's wordt ingevoerd, gaat die gelden voor alle wegen. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd is dit nog het enige scenario dat wordt onderzocht.

De Vlaamse regering heeft al langer plannen om vanaf 2024 of 2025 rekeningrijden in te voeren voor personenauto's. Op deze manier moet het aantal files worden teruggebracht. Vrachtwagens moeten sinds 2016 al in drie gewesten betalen.

Twee mogelijkheden

Aanvankelijk werd er onderzoek gedaan naar twee mogelijkheden: een heffing voor alle wegen of een heffing voor de plekken waar het druk is, zoals de ring bij Antwerpen. Volgens De Tijd is dat laatste scenario afgevallen. De onderzoekers verwachten dat een heffing voor alleen drukke punten zal leiden tot te veel sluipverkeer op andere wegen.

Er zijn wel verschillende varianten mogelijk. Er zou bijvoorbeeld een hoger tarief kunnen komen voor drukke wegen of de spitsuren. Het is de bedoeling dat de kilometerheffing ook gaat gelden voor buitenlandse automobilisten.

Volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, worden de inkomsten gebruikt om de motorrijtuigenbelasting te verlagen. Ook wordt het geld gebruikt voor investeringen in de infrastructuur.

Speciaal kastje

Het is nog niet duidelijk hoe het rekeningrijden er precies uit komt te zien. Vrachtwagens hebben een speciaal kastje.

Het onderzoek naar de kilometerheffing moet komend voorjaar klaar zijn. Een volgende Vlaamse regering zal de knoop dan moeten doorhakken.