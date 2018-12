'Ik ging viral met Laurel en Yanny op mijn 15e verjaardag'

Op sommige dagen stond Katie extra vroeg op, voor een tv-interview in een stad in de buurt. Die kennismaking met de mediawereld is haar erg goed bevallen. "Ik denk dat ik misschien wel journalist wil worden", zegt ze nu.

Het meisje kreeg ook een rol in een voedselreclame aangeboden en die kans heeft ze gegrepen. "Hoeveel ik ermee heb verdiend? Dat weet ik niet precies, mijn vader heeft het afgehandeld." Sommige influencers verkochten ook mokken, bekers en T-shirts over Laurel en Yanny. Maar voor Katie was een reclamespotje meer dan genoeg. "Daar heb ik geen spijt van."

Is het nou Yanny of Laurel?

Voor iedereen die het zich afvraagt: zowel Yanny als Laurel is hoorbaar in het audiofragment. Yanny heeft een hoge frequentie en Laurel een lage frequentie. Hoe goed je gehoor is en via welk apparaat je het afspeelt, beïnvloedt welke van de twee je waarneemt. Maar Katie heeft een hoop 'alternatieve' theorieën gehoord.

"De gekste was waarschijnlijk dat het te maken had met je stemming. Als je chagrijnig was hoorde je Laurel, als je blij was Yanny."

Ondanks alle afleiding tijdens haar tentamenperiode, heeft Katiealle vakken gehaald. Ze kijkt tevreden terug op de ervaring. "Ik ben dankbaar dat ik viral ging met iets positiefs. Het was geweldig om mee te maken, maar ik ben ook blij dat ik nu weer een normaal leven heb."