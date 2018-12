Syrië en Israël claimen raketonderscheppingen, doelwit mogelijk bij Damascus

Syrië en Israël zeggen dat ze raketten van elkaar hebben onderschept. Syrische staatsmedia melden dat er boven Damascus een aantal raketten van Israëlische straaljagers zijn neergehaald. Het Israëlische leger zegt dat het een Syrische luchtdoelraket heeft gestopt, zonder daar verdere details over te geven.

Een aantal Israëlische raketten zou in het westen van Damascus wapendepots van Iran en Hezbollah hebben getroffen. Dat meldt althans het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat de ontwikkelingen in Syrië met een lokaal netwerk vanuit het Verenigd Koninkrijk volgt.

Of er slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Syrische staatsmedia spreken van drie gewonde Syrische militairen en van schade aan een munitiedepot. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft het niet over slachtoffers.

Explosies

Bewoners in het grensgebied met Libanon zeggen dat ze explosies en overvliegende straaljagers hebben gehoord. Ook worden op sociale media beelden geplaatst van raketten en rookpluimen, vermoedelijk van vanavond.

Gisteren maakten Libanese media al melding van laagvliegende Israëlische straaljagers in het Libanese luchtruim.

De afgelopen maanden worden vaker luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië door Israël. Het zou vooral gaan om bombardementen op wapendepots en -transporten van Iran of de Libanese beweging Hezbollah. Die vecht in Syrië samen met president Assad tegen opstandelingen en Israël vreest dat Hezbollah zich ook in Libanon versterkt met Iraanse wapens.