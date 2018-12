Militairen gedood in hinderlaag Boko Haram in Nigeria

Bij een aanslag van de terroristische beweging Boko Haram in Nigeria zijn dertien militairen en een politieman om het leven gekomen. Dat meldt het Nigeriaanse leger. De groep liep in een hinderlaag op een weg in het noordoosten van het land, tussen de steden Damaturu en Maiduguri.

Gisteren werd in hetzelfde gebied ook een aanval op het leger uitgevoerd bij een controlepost. Daarbij raakte een militair gewond.

Nigeria strijdt al bijna tien jaar tegen de islamitische opstandelingen. De laatste tijd lijken ze drones te gebruiken bij hun aanvallen.

De aanpak van de terroristische organisatie speelt een grote rol in de verkiezingscampagne van president Buhari, die in februari wil opgaan voor een tweede termijn.