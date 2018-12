Spanning in Bosnisch-Servisch gebied na arrestatie protestleider

In het Servische deel van Bosnië is de spanning opgelopen nadat de politie een protestleider had opgepakt. Een groep demonstranten is door de oproerpolitie uiteengejaagd.

De man, Davor Dragicevic, werd vanochtend vastgezet in Banja Luka, de hoofdstad van de Republika Srpska. Volgens de politie was hij niet komen opdagen voor een verhoor. Hij wordt verdacht van moedwillige verstoring van de openbare orde. Ook enkele andere activisten hebben korte tijd vastgezeten.

'Gerechtigheid voor David'

Dragicevic leidt een protestbeweging die de autoriteiten om opheldering vraagt over de omstandigheden waaronder zijn zoon van 21 in maart om het leven is gekomen. De student werd dood gevonden nadat hij een week vermist was geweest.

Dragicevic zegt dat zijn zoon is vermoord door de veiligheidsdienst van de Republika Srpska, maar de autoriteiten spreken dat tegen. Er zou sprake zijn van zelfmoord of een ongeluk.

De protestbeweging 'Gerechtigheid voor David' eist met dagelijkse betogingen opheldering over de zaak. De demonstraties richten zich in toenemende mate tegen de regering, die wordt beschuldigd van corruptie en van de slechte economische vooruitzichten in Bosnië. De protesten trekken soms duizenden mensen.

Gedenkteken

Na de arrestaties van vanochtend werd het centrale plein van Banja Luka bezet door de oproerpolitie en verwijderde de schoonmaakdienst een gedenkteken voor David Dragicevic, dat bestond uit foto's van de jongen met bloemen en kaarsen erbij. Dat leidde tot nieuw protest van tientallen demonstranten, die "gerechtigheid voor David" scandeerden. Daarna maakten ze een nieuw gedenkteken, waarbij strubbelingen met de politie ontstonden.

De EU-vertegenwoordiging in Bosnië zegt zeer bezorgd te zijn over de arrestaties en heeft de politie om opheldering gevraagd. Beide partijen is gevraagd om de rust te bewaren en geen geweld te gebruiken.

Volgens lokale media heeft de arrestatie mede te maken met protesten eerder deze maand tijdens de verkiezingen voor een nieuw Bosnisch-Servisch parlement. De republiek wordt geleid door een coalitie onder leiding van de nationalistische, pro-Russische Milorad Dodik. De oppositie beschuldigt de regering van "ongekende onderdrukking" en eist de vrijlating van de protestleider.