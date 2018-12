Italiaans platteland vergrijst, dokter met paard houdt zijn patiënten bij de les

Eigenlijk wilde Anfosso profvoetballer worden. Maar omdat hij zijn knie blesseerde, kon dat niet. "Toen besloot ik maar een hobby te kiezen waar iemand anders voor me rent." Sinds zijn veertiende rijdt hij daarom paard.

Anfosso maakt de vacht van de 5-jarige Ambra schoon en zet het zadel erbovenop. Hij krabt de hoeven snel uit en het duwt het bit soepeltjes tussen de tanden van zijn amberkleurige merrie.

Het duurde lang voordat de dokter zijn hobby met zijn werk ging combineren. Hij deed zijn huisbezoeken al tientallen jaren met de auto in de heuvelachtige regio rond Verduno. Maar toen viel het kwartje. "Ineens bedacht ik dat het leuk zou zijn om met een paard door de wijngaarden af te snijden tussen de dorpjes."

Dorpjes als Barolo, van de wereldberoemde wijn. En Alba, bekend van de enorme witte truffels. Kortom, een schitterende route om de dokter een dag te volgen.

Veel zorg nodig

Anfosso deed het eigenlijk vooral omdat hij het zelf leuk vond. Maar hij ontdekte dat het ook echt van toegevoegde waarde was. "Dit is een van de 'oudste' regio's van Europa. De meeste van mijn patiënten zijn 70 of 80 en soms over de 90." Een voorbeeld van het vergrijzende Italiaanse platteland dus. Waar veel zorg nodig is, en eenzaamheid om te bestrijden.

En de patiënten vinden dokter Anfosso fantastisch. "Ik word er blij van als hij met zijn paard langs komt. Het is zo levendig!", roept een oudere vrouw van wie routineus de hartslag en bloeddruk worden gemeten. Meteen erna maakt ze een kop koffie voor iedereen en keuvelt ze nog even na met de dokter. En dat is precies de toegevoegde waarde, zegt Anfosso. "Je praat wat, je eet wat, en zo ontstaat er een vriendschappelijke relatie. Iets intiems." Iets wat ouderen waarderen.

Op een na oudste bevolking van Europa

Italië wordt steeds grijzer. Het land heeft het laagste geboortecijfer van Europa. De jongeren die er zijn, emigreren vaak vanwege de economische omstandigheden. Italië heeft inmiddels na Duitsland de oudste bevolking van Europa en de op drie na oudste ter wereld.

Het zal zijn doorslag hebben op de Italiaanse zorg. En daarbij maakt dokter Anfosso zich niet direct druk om de financiën. Hij merkt aan zijn werkwijze dat er waarde zit in de manier waarop je het doet.

Hij bindt zijn paard vast aan de boom van zijn tweede patiënte van de dag. "Sorry, ik ben een beetje laat," schreeuwt de dokter tegen de half dove maar hyperenergieke vrouw van 92. "Ach joh", schreeuwt ze terug.