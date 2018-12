Queen houdt kersttoespraak, pers smult van items op de achtergrond

In een jaar van grote verdeeldheid in haar land over de brexit heeft de Britse koningin Elizabeth opgeroepen tot respect en eenheid. "Zelfs bij de meest diepgewortelde verschillen, is het respectvol en menselijk behandelen van de ander altijd een goede eerste stap naar beter begrip."

Het woord brexit nam ze niet een keer in de mond, omdat leden van het Britse koningshuis zich niet in het openbaar uitspreken over politieke kwesties. "Ze kiest geen kant, maar is duidelijk in haar boodschap aan politici aan beide kanten in het debat: luister naar elkaar en respecteer elkaar", zegt koningshuisverslaggeefster Rebecca English in The Daily Mail.

"Dit is een oproep voor eenheid, empathie en saamhorigheid in een tijd van nationale verdeeldheid", vindt ook de Britse royaltydeskundige Richard Fitzwilliams in The Express. "Ze weet dat ze de moeder van de natie is en een kalmerende invloed heeft", meent een andere koningshuiskenner.

Ook bracht de 92-jarige vorstin een eerbetoon aan haar familie: "Door alle veranderingen die ik door de jaren heb meegemaakt, zijn geloof, familie en vriendschap niet alleen een constante, maar ook een bron van persoonlijke troost en geruststelling."