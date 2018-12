Belgische bank ziet eigen mail aan voor phishing

Het Belgische bank-verzekeringsconcern KBC heeft klanten per ongeluk gewaarschuwd voor mail die het zelf had verzonden. De bank liet klanten weten dat het bericht phishing was.

Phishing is een vorm van internet-oplichting waarbij gebruikers ertoe worden verleid om op een malafide link te klikken en bijvoorbeeld hun priv├ęgegevens in te vullen.

De waarschuwing van KBC haalde meerdere Belgische media, waaronder de grote krant Het Laatste Nieuws. De mail waarvoor werd gewaarschuwd was echter wel degelijk door de bank zelf verstuurd, blijkt nu. Het bedrijf verontschuldigt zich voor de verwarring.

'Uiterst ongeloofwaardig'

Het gaat om een tekst die eerder was verstuurd naar bepaalde klanten die een lening op afbetaling hadden afgesloten. Zij kregen een gratis autoverzekering aangeboden. Diezelfde mail werd vervolgens per abuis opnieuw naar een groep klanten- en niet-klanten gestuurd.

Het bedrijf vond de mail naar eigen zeggen "uiterst ongeloofwaardig", en stuurde daarom zo snel mogelijk een waarschuwing uit om niet op de link in de e-mail te klikken.