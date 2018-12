'Arnhemse vader die zoon ombracht werd behandeld'

De man die zaterdag zijn 12-jarige zoon om het leven bracht in Arnhem-Zuid, was enige tijd onder behandeling voor onder meer angststoornissen. Dat zegt zijn moeder tegen de Gelderlander. De man werd zo'n anderhalf jaar geleden opgenomen in een regionale ggz-instelling, maar daar is de behandeling inmiddels gestopt.

Volgens zijn moeder is haar 40-jarige zoon al langer in de war en is de behandeling veel te vroeg gestaakt. "Drie maanden geleden is hij uitbehandeld verklaard, omdat hij een behandelaar had beledigd en bedreigd", zegt ze tegen de regionale krant. "Maar hij had natuurlijk nog behandeld moeten worden, hij was flink in de war."

Radeloos

De politie was al twee keer op de avond voor het incident bij het gezin aan de deur geweest. De eerste keer leek er niets aan de hand en stond de vader de agenten rustig te woord, bij een tweede keer was er niemand thuis. Een dag daarna bracht de vader zijn 12-jarige zoon om het leven. Een andere zoon, van 15, vluchtte die ochtend het huis uit en belde zijn oma.

"Radeloos was hij", vertelt de vrouw bij de Gelderlander. "Volledig in paniek." Ze ging direct naar hem toe met haar brommobiel, maar kon hem niet vinden op de plek waarvandaan hij had gebeld. De 15-jarige jongen was direct naar het huis van zijn oma gerend. Hij krijgt inmiddels traumazorg.