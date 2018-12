Zeker 27 doden door busongeluk in Congo

Zeker 27 mensen zijn omgekomen bij een busongeluk in de Democratische Republiek Congo. De bus botste afgelopen nacht op een vrachtwagen ten westen van de hoofdstad Kinshasa. Volgens de autoriteiten reden beide voertuigen te hard.

Onder de doden zijn een moeder en baby. Naast de doden zijn er zeker zeventien gewonden, van wie er zes zwaargewond zijn opgenomen in ziekenhuizen in Kinshasa.

In oktober was er ook een ernstig verkeersongeluk in het Midden-Afrikaanse land. Toen kwamen 53 mensen om bij een botsing tussen een tankwagen en een bus.

In Congo gebeuren veel ongelukken door de slechte wegen, de vele voertuigen met mankementen en het feit dat er hard wordt gereden. Het ergste ongeluk was in 2010. Toen kantelde een tankauto, die vervolgens explodeerde. 230 mensen kwamen om het leven.