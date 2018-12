Parelmoerwolken boven Terschelling en Den Helder

Weerman Raymond Klaassen legt op de site van Weerplaza uit dat dit soort wolken in Nederland zelden wordt waargenomen. Voor het ontstaan moet de lucht op 25 kilometer hoogte extreem koud zijn. In Nederland gebeurt dat niet vaak, boven de poolgebieden wel.

"Soms zakt zo'n koude bel naar het zuiden, naar onze breedte. In dat geval is er kans op parelmoerwolken", schrijft hij. "In februari 2016 was dit voor het laatst het geval en zijn er parelmoerwolken waargenomen."