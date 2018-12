Koning: samenwerken ondanks alle verschillen maakt ons sterk

"Vergeleken met vorig jaar zat er een positieve toon in de toespraak", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster. "Hij sprak ons direct aan en zei dat we onze rol niet moeten onderschatten. Het was een pleidooi voor het geloof in de eigen kracht, dat we samen van Nederland een van de beste plekken hebben gemaakt om te wonen."

Willem-Alexander gelooft volgens Hekster erg in kleinschalige initiatieven om de samenhang in Nederland te versterken en te bewaren. "Zijn moeder Beatrix was in haar kersttoespraken vaak heel abstract. Bij hem valt op dat hij ieder jaar iets noemt wat hij zelf heeft gedaan, wat heel concreet is."

Dit jaar was dat een bezoek aan Noord-Groningen. Daar bedachten bewoners van vijf dorpen, waaronder Kloosterburen en Kleine Huisjes, samen een nieuwe woon-werkvorm voor ouderen en mensen met een beperking. "Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes", zei de koning.

Bekijk hier de volledige kersttoespraak van de koning: