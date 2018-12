Paus roept op tot broederschap en solidariteit

In zijn toespraak riep hij de wereld ook op een politieke oplossing te vinden voor de oorlogen in Syrië en Jemen en de conflicten in Oekraïne en Noord- en Zuid-Korea. Na de zegen bedankten de duizenden toeschouwers op het plein voor de basiliek de 82-jarige paus met een applaus.

Gisteravond was de nachtmis in de Sint-Pieter. Toen riep de paus de gelovigen op eenvoud te verkiezen boven hebzucht. "De betekenis van het leven vinden velen vandaag de dag in een overvloed aan materiële objecten", zei de paus in de kathedraal in Vaticaanstad. Hij veroordeelde de "onverzadigbare hebzucht" van mensen.