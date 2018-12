Weer autobrand in Veen, vuurwerk in auto gegooid

In Veen is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Het was al de vierde autobrand in het dorp deze maand, waarvan drie op dezelfde kruising. Die eerste branden gingen nog redelijk geruisloos voorbij, maar vanmorgen vroeg verzamelden zich zo'n honderd mensen rond het vuur.

Een aantal omstanders gooide vuurwerk in de brandende auto waardoor het blussen er voor de brandweer niet gemakkelijker op werd. Er zijn geen aanhoudingen verricht door de politie die ook aanwezig was. In de aanloop naar de jaarwisseling is het vaker onrustig in het Brabantse dorp.

Ook in Den Bosch ging een auto in vlammen op. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat een auto helemaal uitbrandde. De politie vermoedt dat de auto in brand is gestoken.

In de omgeving hangen meerdere bewakingscamera's, meldt Omroep Brabant. De beelden worden bekeken om de daders op te sporen.