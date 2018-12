Thailand staat als eerste Aziatische land mediwiet toe

Het Thaise parlement heeft ingestemd met de legalisatie van marihuana voor medisch gebruik. De mediwiet wordt gebruikt tegen chronische pijn en vermoeidheid. De handel in en bezit van marihuana voor recreatief gebruik blijft wel verboden.

Thailand is de eerste staat in Azië die mediwiet legaal maakt. In veel Zuidoost-Aziatische landen zijn de drugswetten streng. In Singapore, Indonesië en Maleisië kunnen marihuanahandelaren de doodstraf krijgen.

"Dit is een nieuwjaarscadeau van de Nationale Wetgevende Vergadering aan de regering en het Thaise volk", zei een bij de wetgeving betrokken parlementariër op de Thaise televisie.

In Nederland is gebruik van mediwiet ook toegestaan, maar er zijn twijfels over de effecten en bijwerkingen. Daarom zit het ook niet in het zorgpakket.