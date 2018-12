Man aangehouden voor drie overvallen op één avond

De politie heeft een 19-jarige man aangehouden die wordt verdacht van drie gewapende overvallen op één avond. De man zonder vaste woonplaats werd opgepakt in Rotterdam. Vorige maand hield de politie al een 19-jarige Eindhovenaar aan voor de overvallen, meldt Omroep Brabant.

De overvallen waren op woensdagavond 28 november. Doelwit waren een tankstation en een supermarkt in Eindhoven en een filiaal van een pizzaketen in Veldhoven. Steeds werd het personeel bedreigd met een mes en werd geld buitgemaakt.

Er werd die avond nog een vierde overval op een supermarkt in Best gepleegd, maar beide aangehouden verdachten zijn daar niet bij betrokken. De zoektocht naar die overvaller is nog gaande.