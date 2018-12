Doden bij aanslag met gekaapte stadsbus in China

Bij een aanslag met een stadsbus zijn in de Zuidoost-Chinese stad Longyan zeker vijf mensen om het leven gekomen. Volgens verschillende media kaapte een man met een mes de bus en reed hij vervolgens in op het verkeer. Meer dan twintig mensen raakten gewond.

Over de aanslag is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of de slachtoffers op straat vielen of dat de man ook buspassagiers heeft aangevallen. De identiteit van de verdachte of zijn motief zijn niet bekend.

Radio Free Asia plaatste een filmpje op Twitter, waarop is te zien hoe politiemensen de vermoedelijke dader tegen de grond werken. Verder zijn slachtoffers te zien.