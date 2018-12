All You Need Is Love blijft nummer een op Kerstavond

De All You Need Is Love Kerstspecial is het best bekeken programma van de Kerstavond. Volgens Stichting Kijkonderzoek zagen meer dan 2,3 miljoen mensen hoe Robert ten Brink weer geliefden uit alle hoeken en gaten bij elkaar bracht.

Het format van het programma is al jaren hetzelfde. Het programma hoort in het rijtje 'onvermijdelijke dingen die op tv zijn rond Kerst', zoals Home Alone (in de lijst van best bekeken programma's van gisteren 13de), The Sound of Music (25ste), iets met André Rieu (6de), Gremlins en Die Hard.