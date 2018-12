Wekdienst 25/12: kersttoespraak koning Willem-Alexander en start Top 2000

Wat heb je gemist?

Ruim een jaar lang liet hij niets van zich horen, maar op Kerstavond publiceerde Kevin Spacey ineens een video, Let Me Be Frank. In zijn rol van Frank Underwood uit House of Cards lijkt hij in te gaan op de vele beschuldigen van seksueel wangedrag die tegen hem werden geuit het afgelopen jaar. "Je wilt toch geen overhaaste conclusies trekken zonder alle feiten te kennen", vraagt hij zich af met het zuidelijke accent van de manipulatieve politicus.

De timing van de videoboodschap is bijzonder: hij komt op de dag dat bekend werd dat Spacey wordt vervolgd voor aanranding van een tiener in een bar in 2016. Vanwege alle aantijgingen kon Spacey nergens meer aan de bak komen, maar in de video lijkt hij te zinspelen op een comeback: "Heb je me niet gemist?"