Neppriester vlak voor Kerst ontmaskerd

In Spanje is een man ontmaskerd die zich al 18 jaar voordeed als priester. De man was pastoor in het Spaanse plaatsje Medina Sidonia en eerder op verschillende plekken in zijn geboorteland Colombia.

De man was vorig jaar oktober vanuit Colombia overgekomen naar Spanje, in opdracht van het bisdom Santa Fe de Antioquia. Hij had daar volgens het Spaanse bisdom alle benodigde papieren voor.

Na een tip kwam men er in Colombia echter achter dat hij nooit tot priester was gewijd. Hij had zijn ordinatiebewijs vervalst.

Huwelijken geldig

De man werd onmiddellijk uit zijn functie gezet en teruggestuurd naar Colombia om zicht te verantwoorden. De kerk benadrukt dat alle huwelijken en dopen die de neppriester uitvoerde geldig zijn, zijn communie en biecht zijn dat niet.

Het motief van de man is niet duidelijk. Ook is niet bekend of hij straf kan krijgen.

Het bisdom van Cadiz en Ceuta betreurt het dat de actie van de man "het werk van de priesters die de kerk elke dag voorbeeldig dienen overschaduwt".