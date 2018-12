Erdogan nodigt Trump uit voor bezoek in het nieuwe jaar

De Turkse president Erdogan heeft zijn Amerikaanse collega Donald Trump uitgenodigd volgend jaar een bezoek te brengen aan Turkije. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Een woordvoerder zegt dat Trump openstaat voor een ontmoeting, maar dat er nog niets is gepland.

De leiders van Turkije en de Verenigde Staten spraken elkaar zondag nog via de telefoon. Ze bespraken hoe een machtsvacuüm in Syrië kan worden voorkomen nu de VS op het punt staat zich terug te trekken. De landen willen op dat gebied samen optrekken.

Erdogan positief over terugtrekking

Vorige week maakte het Witte Huis ineens bekend dat de ruim 2000 militairen in Syrië op korte termijn worden teruggehaald. De maatregel kwam als een verrassing, maar werd positief ontvangen door Erdogan. Hij was het niet eens met de aanwezigheid van de VS in de regio.

De Amerikanen verleenden in Syrië steun aan de Koerdische YPG-militie, die door Turkije wordt aangemerkt als terroristische organisatie. Deze week reizen Amerikaanse legerfunctionarissen naar Turkije om de details van de terugtrekking te bespreken.

Andere mogelijke gespreksonderwerpen voor Trump en Erdogan zijn de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi en het Turkse verzoek om de uitlevering van geestelijke Fethullah Gülen, die in ballingschap in de VS woont.