Astronauten ondervraagd over raadselachtig gat in ISS

Russische onderzoekers willen teruggekeerde astronauten ondervragen over een gat dat in augustus werd gevonden in het ISS. Op een persconferentie zeiden astronauten Oleg Artemjev en Sergej Prokopjev dat ze al enige vragen hebben beantwoord, maar dat er meer zullen volgen.

In augustus werd een klein lek gevonden in het internationale ruimtestation doordat de luchtdruk afnam. De bemanning wist het gat provisorisch te dichten met gaas en hars, later werd voor de zekerheid nog een ruimtewandeling ondernomen om de buitenkant van het ruimtestation te inspecteren.

Het is nog altijd onduidelijk waardoor het gat is ontstaan. De leider van de Russische ruimtevaartorganisatie sloot uit dat het om een productiefout ging. Dat zou kunnen betekenen dat er sprake was van sabotage, of dat een medewerker is uitgeschoten met een boormachine.

Indianenverhalen

Prokopjev, die vijf dagen geleden terugkeerde naar de aarde, zegt dat er veel indianenverhalen de ronde doen. Zo werd de mogelijkheid geopperd dat een ISS-bemanningslid het gat had geboord om eerder naar huis te kunnen. "Ik verzeker je dat bijna alles wat je op sociale media leest niet klopt", zei hij. "Jullie moeten niet zo slecht over onze bemanning denken."

Tijdens de ruimtewandeling hebben de astronauten monsters van het gat geschraapt. Onderzoekers zullen die gebruiken om proberen uit te vinden wat er precies is gebeurd.