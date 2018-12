Paus: kies eenvoud boven hebzucht deze Kerst

Wereldwijd vieren christenen deze Kerstnacht de geboorte van Jezus. Tijdens de nachtmis in de Sint-Pieter riep paus Franciscus de gelovigen op eenvoud te kiezen boven hebzucht.

"De betekenis van het leven vinden velen vandaag de dag in een overvloed aan materiële objecten", zei de paus in de kathedraal in Vaticaanstad. "We moeten onszelf afvragen: hebben we al deze dingen nodig? Kan het ook zonder deze onnodige extra's, een simpeler leven?"

Hij riep op tijdens de kerstdis te denken aan minderbedeelden. "Paradoxaal genoeg dineren enkelen in grote luxe, terwijl anderen niet het dagelijks brood hebben om te overleven."

Sinds hij vijf jaar geleden aantrad als paus neemt Franciscus (82) het vaker op voor de armen. Vanmiddag liet hij in het Vaticaan nog een kliniek openen waar daklozen gratis medische zorg kunnen krijgen.

Bethlehem

Ook in de Geboortekerk in Bethlehem werd de nachtmis opgedragen. Op de plek waar Jezus volgens de overlevering geboren is, leidde de aartsbisschop van Jeruzalem de mis, in aanwezigheid van Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit.

In zijn preek refereerde de aartsbisschop naar de onrust tussen Israëliërs en Palestijnen afgelopen jaar, "het was vreselijk". Hij trok een vergelijking met de pas gerestaureerde Geboortekerk. "Hier gingen prachtige mozaïeken ook schuil onder het vuil. Als je het vuil verwijdert, zie je pas de schoonheid."

"Het is Kerstmis, laten we positief zijn."

Aan het einde van de mis daalde de aartsbisschop af naar de grot onder de kerk, waar Jezus zou zijn geboren. Daar legde hij een beeld van het kerstkind in de kribbe. Gelovigen mochten daarna ook de plek bezoeken.

Het was dit jaar drukker dan het voorgaande jaar, ongeveer 10.000 pelgrims zijn naar Bethlehem gekomen. Vorig jaar werd de mis overschaduwd door de diplomatieke rel over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Uit angst voor protesten waren de festiviteiten toen sober gehouden.