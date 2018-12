Half miljard schadevergoeding geëist van Noord-Korea na dood Amerikaan

Een Amerikaanse rechter wil een miljoenenvergoeding voor de ouders van een Amerikaan die overleed na een gevangenisstraf in Noord-Korea. De nabestaanden van Otto Warmbier hebben volgens haar recht op 440 miljoen euro. De kans dat de nabestaanden het geld ooit krijgen is echter klein.

Otto Warmbier bezocht het land als toerist in 2016. Hij werd opgepakt omdat hij een propagandaposter uit zijn hotel mee wilde nemen. Hij werd na een emotionele openbare schuldverklaring veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid.

Na ruim een jaar kregen zijn ouders te horen dat hij in coma was geraakt. Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten was er sprake van een botulisme-vergiftiging, maar zijn familie stelt dat hij is gemarteld.

De 22-jarige Warmbier overleed kort nadat hij vanuit Noord-Korea terug naar huis was gevlogen.

'Recht zegeviert'

De rechter in de Amerikaanse hoofdstad Washington houdt Noord-Korea verantwoordelijk voor de kidnapping, marteling en onrechtmatige dood van Warmbier. Noord-Korea heeft zich niet verweerd tijdens het proces, maar houdt vol niet verantwoordelijk te zijn voor Warmbiers dood.

De familie zal het geld waarschijnlijk nooit te zien krijgen. Omdat het land nauwelijks contacten heeft met de buitenwereld, valt er bijvoorbeeld geen beslag te leggen op tegoeden in het land, zoals gebruikelijk in dit soort zaken.

Toch zijn zijn vader en moeder blij met de uitspraak. "We wilden dit proces doorstaan omdat we Otto hebben beloofd nooit te zullen rusten totdat het recht heeft gezegevierd. Dit is daar een belangrijke stap in."