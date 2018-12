'Tonnen aan zorggeld naar casinobezoekjes en borstvergroting'

Bij een zorginstelling voor probleemjongeren in Almelo is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur van de instelling zou zichzelf hebben verrijkt en bovendien zorggeld hebben gebruikt om cliënten te fêteren, onder meer met dure kleding en een borstvergroting.

Dat blijkt uit onderzoek door de sociale recherche. Het onderzoeksrapport is in bezit van RTV Oost.

Volgens de sociale recherche heeft de directeur van Victorie Hulp en Dienstverlening, Nina B., zichzelf "behoorlijk grote geldsommen toegekend". Er werd met geld geschoven tussen meerdere bv's. Zo leende de zorginstelling ruim 6 ton aan een bedrijf dat op naam staat van B.

Ook leende zij zelf nog eens bijna 2,5 ton van de zorginstelling, kreeg ze een pensioenstorting van ruim 1,5 ton en liet ze zichzelf over 2016 1,6 ton aan loon uitbetalen - op een totale begroting van ongeveer 6 ton.

Borstvergroting

Het rapport van de sociale recherche staat vol details. Zo zou de directeur zorggeld hebben gebruikt om potentiële cliënten voor zich te winnen met dure trainingspakken, sportschoenen en een Louis Vuitton-tasje. Cliënten en medewerkers van de instelling verklaarden tegenover de sociale recherche dat B. een borstvergroting voor iemand heeft betaald.

Ook blijkt B. niet aan de beroepseisen te voldoen. De recherche achterhaalde dat de opleiding in Irak waarop ze zich beroept van havo-niveau is.

Naar het casino met een cliënt

De recherche onderzocht ook het veelvuldige casinobezoek van de zorgdirecteur. Tussen 7 december 2014 en 25 april 2018 ging ze 703 keer naar het casino. In 115 gevallen ging ze samen met dezelfde cliënt. B. kreeg dit jaar een casinoverbod, omdat ze tegen beveiligers van een casino had gezegd dat ze als directeur van een zorginstelling de beschikking had over grote geldsommen.

Volgens de sociale recherche heeft B. zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering van zorggeld. Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo zegt dat hij het rapport heeft gelezen, maar wil nog niet inhoudelijk reageren. "Omdat ik juridisch uiterst zorgvuldig te werk wil gaan. Maar we hebben stap A gezet en we gaan nu ook stap B zetten. We laten hier geen gras over groeien."

Het Openbaar Ministerie moet besluiten of B. vervolgd wordt.