Familie omgekomen Dascha (16) looft 10.000 euro uit voor gouden tip

De familie van de in 2015 omgekomen Dascha Graafsma looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die tot "directe oplossing" van de zaak leidt.

Toen het OM eind 2015 stelde dat het meisje van 16 een einde aan haar leven had gemaakt door in Hilversum voor de trein te springen, weigerde de familie zich bij die conclusie neer te leggen.

De nabestaanden sluiten weliswaar niet uit dat ze zelfmoord heeft gepleegd, maar is van mening dat er nooit "een goed, gedegen en volledig" onderzoek is uitgevoerd.

Volgens het eind 2015 opgerichte Team Dascha Onderzoek zijn er nog altijd "nieuwe, interessante bevindingen", al kan er nog altijd geen "keiharde conclusie" worden getrokken.

Informatie misgelopen

"Dit komt vooral doordat wij er in de beginfase niet bij waren betrokken en dus informatie zijn misgelopen", zegt Joey Roelofs, de onderzoeker die door de familie is aangesteld, tegen NH Nieuws.

"De gouden tip hoeft niet per se te leiden tot een misdrijf. Nog steeds sluiten we geen enkel scenario uit, al zijn sommige aannemelijker dan andere."

Ieder puzzelstukje is welkom, ook als dat al eerder is gedeeld met het onderzoeksteam, de familie of de politie. "Is er misschien iemand die bepaalde dingen wist van Dascha, maar het tot op heden niet heeft durven vertellen? Of iemand die achteraf informatie heeft gehoord?"