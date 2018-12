Eritreeër krijgt drie jaar voor brandstichting statushouders Lent

Een 19-jarige Eritreeër is veroordeeld voor het stichten van drie branden bij een complex voor statushouders in Lent. De rechtbank in Arnhem legde hem drie jaar cel op.

De man kocht de dag voor de eerste brand, eind mei, wasbenzine bij een supermarkt in Lent. Daarmee stak hij 's nachts, toen de vluchtelingen lagen te slapen, trappenhuizen in brand. In juni deed hij twee keer hetzelfde.

Bedreigd

De man bekende aanvankelijk de branden te hebben gesticht, maar later kwam hij daarvan terug. Hij verklaarde dat hij werd bedreigd door een jongen uit Rotterdam, die volgens hem de branden heeft aangestoken. De rechtbank gelooft dat niet.

De 19-jarige Eritreeër is nog maar enkele jaren in Nederland. Hij vluchtte uit zijn geboorteland om de dienstplicht te ontlopen, schrijft Omroep Gelderland. In Nederland wilde hij een toekomst opbouwen en geld verdienen voor zijn familie.