Zes aanhoudingen voor plofkraak Roermond

De politie heeft zes verdachten opgepakt na een plofkraak vannacht in Roermond. Eén verdachte werd in de stad aangehouden, de vijf anderen in Beek. Het zijn allemaal twintigers.

Explosief

De geldautomaat aan de Hoekstraat werd opgeblazen met een explosief. De schade aan de automaat en de directe omgeving is groot. Ramen van kantoren en winkels zijn gesneuveld en auto's zijn flink beschadigd.

Een bewoner tegenover de geldautomaat zei tegen L1 dat ze was geschrokken van de klap. "Het leek wel oorlog."

Over de grootte van de buit wil de politie niets zeggen.