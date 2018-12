Kerstomzet supermarkten voor het eerst boven 1 miljard euro

Opvallende trend dit jaar is de vraag naar feestelijke maaltijdboxen. Die groeit namelijk explosief. "Waardoor iedere thuiskok - ervaren of niet - met gemak een kerstdiner op tafel kan zetten", zegt Joyce Bierman, verantwoordelijk voor de december-aanpak bij AH. "Ons assortiment maaltijdboxen en verspakketten breiden we verder uit. De consument vraagt ernaar." AH verkoopt alleen al tijdens de kerstdagen tienduizenden van dit soort boxen.

Naast boxen met daarin bijvoorbeeld gebraden runderlende of een stukjes hertenbiefstuk, is er dit jaar voor het eerst een vegabox beschikbaar met daarin een 4-gangen vegetarisch kerstdiner voor twee personen.

3-Sterren-box

Niet alleen supermarkten hebben een maaltijdbox, ook 3-sterren-koks hebben zich dit jaar gewaagd aan het populaire fenomeen. Via de site Cook like a chef hebben 160 mensen zo'n sterrenbox besteld. "Toen zijn we gestopt, anders kunnen we het niet aan", zegt bedenker Jan Bartelsman. Hij werkt samen met van topchefs als Jonnie Boer, Jacob Jan Boerma, Soenil Bahadoer en Erik van Loo.

"Het sterrenmenu is bijna zo goed als klaar. Met een paar kleine handelingen zet je binnen 20 tot 30 minuten een gerecht van topniveau op tafel", aldus Bartelsman.