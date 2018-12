Stille Nacht: hoopvolle kersthit viert 200ste verjaardag

Hoewel het lied in 1818 voor het eerst werd voorgedragen, begint het verhaal achter de hit al twee jaar eerder, in het najaar van 1816. Na tijden van oorlog was er nog veel politieke en economische onrust in wat nu Oostenrijk is. Het inspireerde de jonge priester Joseph Mohr om een hoopvol kerstgedicht te schrijven.

Twee jaar later vroeg hij een vriend, de muzikale leraar Franz Xaver Gruber, of hij een melodie wilde bedenken bij zijn gedicht, zodat het als lied voorgedragen kon worden. De muzikale begeleiding moest op gitaar, omdat het orgel naar verluidt stuk was.

Stille Nacht werd in 1839 voor het eerst voorgedragen op Amerikaanse bodem. In New York is de verjaardag van het lied gevierd: