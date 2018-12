Pakistaanse oud-premier Sharif weer vast na nieuwe veroordeling

De Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif is in een tweede corruptiezaak veroordeeld tot zeven jaar cel. Evenals in de eerste zaak die in juli speelde, zegt Sharif onschuldig te zijn en spreekt hij van een politiek proces.

De anti-corruptierechtbank in de hoofdstad Islamabad oordeelde vandaag dat Sharif niet bevredigend kon verklaren hoe hij aan het geld kwam om een staalfabriek in Saudi-Arabiƫ te kopen.

Sharif is drie keer premier van Pakistan geweest. Zijn laatste termijn liep van 2013 tot zijn aftreden in 2017 nadat hij in opspraak was geraakt vanwege fraude.

Luxe-appartementen

In juli legde dezelfde rechtbank hem tien jaar gevangenisstraf op vanwege de aankoop van luxe-appartementen in Londen met geld van onduidelijke herkomst. Hij ging tegen die veroordeling in beroep en mocht die zaak in vrijheid afwachten.

Maar na de veroordeling van vandaag is Sharif opnieuw vastgezet. Hij kan ook in deze zaak beroep aantekenen.

Voor de zwaar bewaakte rechtbank werd gedemonstreerd door aanhangers van Sharif. Die dreigden eerder al met nieuwe protesten als hun voorman weer naar de gevangenis zou worden gestuurd.