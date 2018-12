Moord in Rotterdam is mogelijk vergismoord, zegt politie

Een 32-jarige man die eind oktober werd doodgeschoten in Rotterdam, was waarschijnlijk niet het doelwit van de dader. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De man, Dairon 'Dajo' Alberto, stond die avond met een groep vrienden te praten in de Rechthuislaan, toen daar volgens getuigen tientallen schoten werden gelost. Alberto kwam daarbij om het leven. De politie besteedde enkele keren aandacht aan de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, recent nog begin december. Dat leverde 15 nieuwe tips op.

Op nieuwe beelden is volgens de politie te zien hoe een man op het groepje vrienden begint te schieten. De meesten weten weg te vluchten , Alberto komt niet op tijd weg. De schutter loopt met een wapen op hem af en schiet hem van dichtbij dood. Wat verder opvalt, zegt de politie, is dat de dader daarna nog op twee andere mannen schiet die proberen weg te komen.

Onderzoeksteam

De politie weet inmiddels wie de mensen waren met wie het slachtoffer eind oktober op straat stond te praten. Een aantal van hen heeft de politie kort gesproken, maar een verklaring willen ze niet afleggen. Andere betrokkenen hebben via hun advocaat laten weten geen contact met de politie te willen.

Het onderzoeksteam heeft inmiddels ook gesproken met verschillende, als belangrijk omschreven getuigen. Hun verklaringen zorgen er mede voor dat het team nu concludeert dat het steeds aannemelijker is dat Alberto niet het doelwit was. Wie dat dan wel was en waarom, kan de politie niet zeggen.