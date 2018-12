Tien wolven dit jaar in Nederland, 1 bijna gevestigd

Gaat de wolf zich in 2018 definitief vestigen in Nederland? Er leven in ieder geval twee wolven al enkele maanden op de Veluwe, blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit en monitoring van de natuurorganisatie Wolven in Nederland. Het gaat om twee wolvinnen. Tot nu toe zijn er dit jaar tien wolven gesignaleerd in Nederland, die in totaal dertig keer door mensen gezien zijn.

De ene wolf is sinds juli op de Veluwe, de ander sinds augustus. Mocht het eerste dier er eind januari nog steeds zijn, dan is de wolf officieel gevestigd in Nederland. Dat zal gevolgen hebben voor de maatregelen die provincies moeten nemen.

Wolvin GW998f

De wolvin die al een paar maanden op de Veluwe verblijft, is straks misschien de eerste gevestigde wolf in Nederland. Een gezellige naam krijgt het beestje niet, ze wordt aangeduid met de code 'GW998f'. De wolvin is afkomstig uit een roedel uit het Duitse Babben, in de deelstaat Brandenburg.

In mei van dit jaar werd ze voor het eerst gezien in Friesland en Drenthe, waar ze ook enkele schapen doodbeet. Inmiddels houdt ze zich al enkele maanden koest in het noorden van de Veluwe. Haar keutels worden nog steeds regelmatig aangetroffen, wat erop duidt dat de Veluwe wellicht een vaste verblijfplaats wordt.

Volgens onderzoekers lijkt het erop dat ze in leven blijft door wilde dieren te eten. De andere wolvin, die ook al een paar maanden verblijft in het natuurgebied, houdt zich op in het zuiden van de Veluwe. Die wolf komt ook uit Duitsland, uit de deelstaat Nedersaksen. De wolven worden gemiddeld zo'n een keer per maand gespot.