Koorddanseres zwaargewond bij val tijdens kerstcircus

In Duitsland is een koorddanseres zwaargewond geraakt bij een val tijdens een kerstcirus. De vrouw viel van een hoogte van 8 meter.

Het is nog niet duidelijk wat er precies fout is gegaan tijdens de voorstelling in Remscheid, in Noordrijn-Westfalen. Een brandweerman die toevallig in het publiek zat, verleende eerste hulp.

De 32-jarige vrouw is opgenomen op de intensive care. Het is niet bekend wat voor letsel ze precies heeft opgelopen.

Internationaal gezelschap

Het was de tweede keer dat het kerstcircus in Remscheid werd gehouden. Er zijn optredens van een internationaal gezelschap uit onder meer Duitsland, Rusland, Zwisterland en Noorwegen. Het slachtoffer is de vrouw van de circusdirecteur.

De rest van de voorstelling is na de val afgelast.