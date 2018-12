Overleden Jakelin (7) terug naar Guatemala

Het lichaam van de 7-jarige Jakelin Caal is vanuit de VS aangekomen in Guatemala. Het meisje overleed toen ze met haar vader probeerde de VS binnen te komen.

Caal en zijn dochter werden 6 december opgepakt in de staat New Mexico toen ze met een groep migranten de grens met Mexico waren overgestoken. Kort daarna werd het meisje onwel: ze moest overgeven, had hoge koorts en kon moeilijk ademhalen. Uiteindelijk bezweek ze in een ziekenhuis in Texas.

Volgens de grenspolitie had het meisje al dagen niet gegeten of gedronken. Haar vader zou desalniettemin een verklaring hebben getekend dat ze in goede gezondheid was. De familie van Jakelin betoogt dat haar vader niet wist wat hij ondertekende omdat de tekst in het Engels is en hij die taal niet spreekt.