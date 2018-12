Koningin Elizabeth roept op tot verdraagzaamheid

De Britse koningin Elizabeth roept in haar kersttoespraak op tot meer verdraagzaamheid. "Zelfs al zijn de verschillen fundamenteel, de ander met respect en als medemens behandelen is een eerste stap naar meer begrip."

In de Britse media wordt de oproep ongebruikelijk direct genoemd en meteen gekoppeld aan het verhitte debat over de brexit. Elizabeth, die als staatshoofd boven de politiek staat, noemt dat woord evenwel niet. Een woordvoerder wil desgevraagd alleen zeggen dat "haar woorden voor zich spreken".

Elizabeth verbindt haar oproep aan de kerstgedachte: "Ik ben ervan overtuigd dat Zijn boodschap van vrede op aarde en begrip voor allen nooit uit veroudert. Iedereen kan het in acht nemen, dat is van alle tijden."

Het was de laatste kerstboodschap van de 92-jarige Queen voor het geplande vertrek haar land uit de EU, in maart volgend jaar. In het openbaar heeft zij zich daar nooit over uitgelaten.

Huwelijken

De kerstboodschap van Elizabeth wordt op Eerste Kerstdag uitgezonden, er zijn nu slechts enkele delen openbaar gemaakt. In de tekst refereert ze ook aan de huwelijken van haar kleinkinderen Harry en Eugenie en het goede resultaat van Engeland op het WK.

De koningin heeft de toespraak op 12 december opgenomen op Buckingham Palace. Momenteel viert ze Kerst op haar landgoed Sandringham.