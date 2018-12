In een woning in Tilburg zijn twee lichamen gevonden. Wat zich in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Rond 19.00 uur was er een melding van een schietpartij in een huis aan de Ordonnansenstraat, niet ver van het centrum van de stad. Of er inderdaad is geschoten in of bij de woning, kan de politie niet bevestigen.

De politie is een onderzoek begonnen naar de identiteit en de doodsoorzaak van de twee personen in de woning.