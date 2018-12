Fotograaf vuurzee Californië: 'Ik droomde over de lijken'

Duizenden mensen konden het vuur ontvluchten, soms ternauwernood. Tientallen lukten dat niet. Edelson zag hoe sommigen de strijd hadden verloren. Met een team van hulpverleners trok hij door het verwoeste stadje, op zoek naar lichamen.

Hij vertelt over een vrouw die ze vonden onder een metalen dak dat was ingestort. Haar lichaam was helemaal verkoold, maar de blik op haar gezicht was nog goed te zien. "Haar ogen waren open en de angst op haar gezicht leek te zijn bevroren. De gedachte dat ze daar, op dat moment in het vuur zou sterven, leek in haar gezicht gedrukt."

Dat beeld staat in zijn geheugen gegrift. "Ik voelde ineens zo'n band met die vrouw. Ik heb veel bosbranden verslagen, maar zoiets had ik nog niet eerder gevoeld. Ik realiseerde me hoe bang ze moet zijn geweest, toen ze wist dat ze zou sterven in het vuur." Uit respect voor het gezin van de vrouw, besloot Edelson de foto's niet te verspreiden. "Het zou meer kwaad dan goed doen."