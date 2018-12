Dode en gewonden bij verkeersongeluk Lekkerkerk

Bij een aanrijding in Lekkerkerk, in de buurt van Rotterdam, zijn een dode en vijf gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op de provinciale weg N210.

Volgens de brandweer waren bij de aanrijding een busje en twee andere auto's betrokken. De ravage is enorm. Een wagen belandde in een sloot. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Vijf inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. Ook was er nog een zesde inzittende, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens Omroep West is de N210 in beide richtingen afgesloten. De brandweer verwacht dat de weg pas na 19.00 uur vanavond weer open kan.