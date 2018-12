Besmettelijk griepvirus in tientallen paardenstallen

Bij tientallen stallen in het land heerst een zeer besmettelijk griepvirus onder paarden. Volgens de Universiteit Utrecht is de omvang van het influenzaprobleem in de afgelopen vijf jaar niet zo groot geweest. Mensen kunnen niet ziek worden.

Het virus veroorzaakt hoge koorts onder paarden, hoesten en een snotneus. Ze kunnen er weken last van hebben. Ook goed gevaccineerde paarden zijn vatbaar. Via de lucht is het virus makkelijk over te dragen. "Als een paard hoest kan een ander paard dat langs loopt al ziek worden", zegt Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Via dna-onderzoek herkomst achterhalen

"Zo'n 40 tot 50 bedrijven in het zuidoosten van het land hebben zieke paarden. Het gaat om bedrijven in het noordelijke deel van Limburg en het oosten van Brabant." Sloet sluit niet uit dat in nog veel meer stallen paarden ziek zijn. Als stalhouders en individuele eigenaren denken dat hun dieren ziek zijn adviseert Sloet de dieren niet naar andere bedrijven te verplaatsen of aan wedstrijden mee te doen.

De herkomst van het virus is nog onbekend. "Het lijkt uit het zuiden te komen, Belgiƫ of Frankrijk." Momenteel vindt onderzoek plaats. "We hopen via een dna-profiel te achterhalen waar het virus vandaan komt", zegt Sloet. Half januari worden de resultaten verwacht.